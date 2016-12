Reimond Manco jugará en el Zamora de Venezuela la próxima temporada. El volante no disputó ni un partido en la recta final del año y decidió desvincularse totalmente de Alianza Lima para emigrar al extranjero. Sin embargo, esa irregularidad surgió cuando Juan José Jayo Legario asumió la dirección técnica de club 'Blanquiazul'.

Y es que el polémico futbolista no salió bien del cuadro 'Íntimo' y no le gustó que no juegue ningún encuentro desde que el famoso 'Pulpo' se convirtió en su entrenador. Sin embargo, no dudó en alabar a Roberto Mosquera y aseguró con él siempre estuvo en la cancha, ya sea como titular o en la banca, pero tuvo oportunidades de mostrarse.

"En los últimos dos meses no jugué ni un partido, ni un minuto y me parece raro porque jugaron todos; hasta hicieron debutar a reservistas. Yo respeto mucho al profesor Mosquera, es un profesional a carta cabal. Con él siempre tuve la oportunidad de jugar, de repente no como yo quería, pero siempre la tuve", reconoció el popular Rei.

Por otro lado, Reimond Manco destacó que se sentirá menos observado en Venezuela; es decir, con menos acecho de las cámaras. "Yo espero en realidad hacer una buena Copa Libertadores, tener un buen año y volver a sacar campeón a este equipo (Zamora)", afirmó el mediocampista.

"La tranquilidad de un jugador pasa mucho por la tranquilidad de la familia y la del ambiente. Allá voy a estar tranquilo, voy a tener tiempo para hacer las cosas, entrenar duro y lo demás cae por sí solo", agregó el exjugador de León de Huánuco.

EL DATO

Reimond Manco debutó con Alianza Lima en el 2007 tras su gran desempeño en la selección peruana Sub-17.