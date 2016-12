Pablo Lavandeira no renovó con Deportivo Municipal interpretaron como de despedida.por un tema económico y quien mostró un claro interés fue Universitario por un pedido expreso de Roberto Chale, sin embargo el volante aún no decidie su futuro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Copa Libertadores 2017: hora y fecha de los partidos de Universitario, Sporting Cristal, Melgar y Municipal

El volante uruguayo aclaró que hasta el momento no decide donde jugará ya que mantiene ofertas del extranjero. "No sé a ciencia cierta a donde voy a jugar. Tengo intenciones de volver a Perú, me gustaría regresar a Lima. He hablado con mi representante y le he dicho eso. Él me ha comentado que se está manejando una opción de afuera, pero me dijo que no hable mucho de eso. Espero que esta semana se pueda definir mi futuro". Declaró a Radio Capital.

Con respecto a su posible vinculación con Universitario fue claro. "Ningún equipo de Perú me ha llamado. Me dio mucha gracia que en los medios salía que yo tenía un contrato firmado con un club peruano; yo no he conversado con nadie. Sé algo de que hablaron con mi agente pero no hubo nada concreto por parte de alguna institución. Se habló mucho de la 'U', pero mi representante no me ha hecho llegar nada concreto".

NO TE LO PIERDAS: Andrea Rincón: La musa de la selección colombiana buscó hacer este clavado y terminó así |VIDEO

Por útimo explicó el motivo de su no continuidad con Municipal, equipo en el cual realizó uno de sus mejores temporadas. "Vega (Presidente) me dijo a fin de año que querían renovarme; cuando me citaron, dije que yo también tenía la esperanza de seguir, pero en las cifras que manejan ellos generó diferencias económicas. Más que todo, por un tema económico de la institución, no se pudo llegar a un acuerdo".

EL DATO

Pablo Lavandeira llegó en el 2014 para jugar en UTC.