Universitario de Deportes sigue en búsqueda de nuevos refuerzos luego de contratar a Aldo Corzo y Jersson Vázquez. El próximo en la lista sería Werner Schuler, que volvería al club que lo hizo famoso tras marcharse al FBC Melgar en el 2015 y 2016, donde salió campeón del fútbol peruano.

Y es que el club 'crema' quiere repatriar a algunos futbolistas y el defensa de 26 años es uno de ellos. Según radio capital, la U ya tiene todo listo para oficializar el regreso de Schuler, que fue donde salió campeón de la Copa Libertadores Sub-20 en el 2011.

Cabe mencionar que el central de nacionalidad paraguaya no debutó profesionalmente en la escuadra 'merengue'. Él lo hizo en el Sport Boys en el 2010 en un encuentro ante el club San Martín y llegó a Universitario en agosto de ese mismo año.

Werner Schuler ha trabajado bajo las órdenes de Juan Reynoso en el equipo, pero no logró hacerse un hueco en el once titular. Pese a que jugó varios partidos, nunca agarró la titularidad. Cabe recordar que Braynner García no renovó con Universitario y dejó un espacio en la saga defensiva.

EL DATO

Werner Schuler jugó todos los partidos de Copa Libertadores Sub-20 y salió campeón ante Boca Juniors.