¿Quién será el siguiente entrenador de Universitario?

Pedro Troglio renunció el sábado a la dirección técnica de Universitario y ayer estuvo en el banco por última vez ante el líder del Grupo A, Sporting Cristal, en un 3-3 que fue electrizante de principio a fin.

La razón de su adiós en la última fecha del Torneo de Verano era irreversible, la pensó tanto y ayer a la prensa le expuso sus razones. “La decisión la pensé desde el partido con Sport Rosario. Lo que le hicieron a la ‘U’ es terrible. Luchar en contra del sistema es difícil, en contra de la ‘U’ hay tantas cosas...”, declaró “Rulo”.

Ayer se fue expulsado y para él acabó siendo un desahogo. “Me fui con la cartulina roja pero en paz, tenía que decirle muchas cosas al árbitro. Si me botaban del país, ya no importaba”, expresó.

“El primer tiempo jugamos contra 12. Es imposible jugar así. Esta, precisamente, es una de las razones por las que me voy” descargó el estratega. Pese a ello, no ocultó que los resultados le dieron la espalda. “La posición en la tabla no acompañó. Si hoy tuviera cinco puntos más, tal vez no me iba. Vine con la ilusión de ser campeón pero no se dio”, sostuvo.

Agradecido por la oportunidad, Troglio dijo adiós a la “U”. La directiva en su reemplazo fichará a un argentino o uruguayo y la segunda semana de mayo estará aquí para su presentación.

DATO: El siguiente entrenador de Universitario de Deportes sería un ríoplatense.