Egidio Arévalo Ríos llegaría a Alianza Lima con un precio accesible de pagar

Egidio Arévalo, el futbolista de la selección uruguaya presente en los mundiales de Sudáfrica y Brasil, fue ofrecido al club y la directiva está evaluando su fichaje para el Torneo Clausura.

“Cacha”, como le apodan al volante de 36 años, no tiene el gol que se requiere, sin embargo, de ser fichado, rendiría en el torneo local y de clasificar a un torneo exterior, le daría al mediocampo la jerarquía que no se tuvo en la Copa Libertadores.

Lo contraproducente de la historia es que Arévalo Ríos no juega hace cuatro meses. Racing cortó sus servicios en enero de este año porque el técnico no lo tuvo en sus planes y desde entonces no compite, hecho que lo marginó de su selección, que estará en Rusia.

Sin embargo, su carencia de minutos al menos en Alianza no es un aspecto que detenga la ilusión por ficharlo. Ya en otras oportunidades vinieron desde el exterior jugadores sin rodaje pero ninguno con la trayectoria y recorrido del uruguayo.

El agente que ofreció al “pelado” ya tiró precio y trascendió que es un valor accesible, factor que seduce, así como la carta pase que está en su poder. ¿Será Arévalo Ríos el otro foráneo que fichará Alianza aparte del 9? El tiempo disipará la duda.