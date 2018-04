Julinho y la insólita respuesta sobre su idioma brasileño [VIDEO]

El ex jugador de Sporting Cristal, Julinho, explica en el programa de Fox Sports Radio Perú por qué sigue hablando como brasileño a pesar de que viene viviendo en el Perú por más de veinte años.

"Si hablo bien, ya nadie me quiere. Yo puedo hablar normal pero mi voz parece pato y no me gusta. Pierdo el encanto. Por eso no dejo de hablar con el dejo brasileño", dijo Julinho en el programa de Fox Sports Radio Perú luego de que un aficionado le preguntara desde fuera del estudio.

Júlio César de Andrade Moura, más conocido como Julinho, llegó al Perú en el año 1991 a jugar por el Defensor Lima. Estuvo dos temporadas y en un total de 59 partidos marcó 17 goles. Luego pasó a Sporting Cristal y se quedó hasta retirarse en el 2003. Disputó 358 encuentros y anotó en 139 ocasiones.

Recordemos que fue parte del plantel que logró el subcampeonato en la Copa Libertadores de 1997. Sporting Cristal se quedó a un tris de lograr el campeonato continental y Julinho tuvo una buena actuación. No pudieron ganar en el partido final y perdieron el título.

VÍDEO (Fox Sports)