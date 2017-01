Marco Verratti y Marquinhos cerca de abandonar el PSG

Fuente: The Sun

En el PSG las cosas no marchan bien, y es que existe la posibilidad de sufrir dos grandes bajas, hablamos de Marco Verratti y Marquinhos, quienes no han renovado su contrato hasta ahora y tampoco descartado evaluar otras ofertas. Estas situaciones han alarmado a la interna del club, especialmente para el presidente Nasser Al-Khelaifi, quien se encuentra preocupado por sus jóvenes figuras. Por ello, el árabe le ha puesto prioridad a las negociaciones de renovación de ambos jugadores, a quienes considera fundamentales en el esquema del técnico Unai Emery.

Al-Khelaifi se mantiene concentrado en estos casos, especialmente sobre el futuro de Marquinhos. Las conversaciones ya se están desarrollando, sin embargo, no hay ningún acuerdo hasta el momento. Esta situación ha sido de mucha molestia para el representante del brasileño, Patrick Kluivert, que recientemente puso presión sobre su jugador de cara a su continuidad: "Estamos en negociaciones. Fue proclamado, pero es las negociaciones. Tengo contrato hasta el 2019".

Por otro lado, el caso de Marco Verratti es un poco más difícil. El agente del italiano, Donato Di Campli, dio unas declaraciones, que por cierto no fueron muy buenas: "Verratti no se quedará en el PSG para toda la vida". Las palabras del agente han despertado el interés de grandes equipos como Bayern Munich, Real Madrid y Juventus, clubes que ya emitieron sus ofertas por el volante.

Obviamente que estos temas han causado mucha preocupación sobre Unai Emery. El técnico español sabe sobre la importancia y el valor que mantienen estos jugadores en su plantel. Emery desea que ambos jugadores continúen en el club, ya que cuenta con un proyecto. Además, se debe tomar en cuenta que el conjunto francés asumirá una dura prueba ante el Barcelona por los octavos de final de la UEFA Champions League el próximo mes.

EL DATO

El italiano Marco Verratti, se encuentra disputando su quinta temporada consecutiva en el PSG; mientras que el brasileño Marquinhos lleva 4 temporadas con el cuadro parisino.