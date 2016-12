Christian Ramos: ¿Qué dijo tras su fichaje por el Emelec de Ecuador?

Ya es oficial. Christian Ramos es nuevo jugador de Emelec de Ecuador y el defensa peruano no puede ocultar su alegría de defender la camiseta de un grande del continente, que además le permitirá jugar la Copa Libertadores 2017.

"No sabía mucho del tema, pero mi representante me habló sobre el interés de Emelec y no lo desaproveché", sostuvo el defensa de la Selección Peruana a Radio Ovación.

Christian Ramos lamentó no haber podido destacar en Gimnasia y Esgrima La Plata, no obstante, espero la historia sea diferente en Emelec. "Le doy un valor importante por lo que significa el fútbol argentino, por ahí un poco triste por no haber jugado mucho pero esas son decisiones del técnico, ahora termina un año y espero que el próximo sea mucho mejor que el presente", sostuvo.

Consultado por las ofertas de Alianza Lima y Universitario, Christian Ramos confirmó las mismas, pero aclaró no era su deseo volver al país. "Hubo acercamientos de parte de Alianza y la 'U', de estos últimos un poco más, pero yo no quería volver al Perú, no estaba entre mis planes volver del fútbol argentino al fútbol peruano, afortunadamente salió lo de Emelec y no dude en tomarlo", indicó.

Christian Ramos destacó sus objetivos para la próxima temporada. "Deseo consolidarme afuera del país, va a ser bueno tener minutos en Emelec y espero seguir creciendo como jugador", cerró.

EL DATO:

Emelec integra el Grupo 3 de la Copa Libertadores junto a River Plate, Independiente de Medellín y Melgar.