James Rodríguez no tiene lugar en el esquema de Real Madrid y Francisco Maturana buscó la razón de su suplencia. El extécnico de la Selección Peruana recomendó al "10" tene paciencia.

James Rodríguez atraviesa su peor momento en Real Madrid donde carece de oportunidad y manifestó su deseo de abandonar el cuadro merengue en enero. El histórico entrenador colombiano, Francisco Maturana, aseguró no sentirse sorprendido por la suplencia del "10".

"No me sorprende. Real Madrid tiene una estructura totalmente definida donde a James le cuesta hacerse hueco. El entrenador de un equipo tiene compromiso con el éxito pero no con las individualides. En Colombia, nos preocupamos mucho porque James es casi supeditado a la ausencia de alguno de la 'BBC'", indicó Francisco Maturana a la Cadena Ser de España.

Asimismo Francisco Maturana descartó que el técnico Zinedine Zidane sea el responsable de la suplencia de James Rodríguez en el cuadro español. "No es culpa de ninguno. Zidane tiene compromiso con la plantilla y busca lo que le puedan dar lo mejor y a veces, estrangula sentimientos. Le cuesta encajar dentro del estilo Real Madrid", agregó el entrenador.

Finalmente Francisco Maturana le pididó paciencia a James Rodríguez para recuperar su lugar en Real Madrid y fortalecer a la Selección de Colombia. "El camino de James es el que él decida. Yo no puedo decir que debería hacer. James se hizo a pulso. El mejor James fue el que fue día a día a luchar su puesto. Él tiene la llave de todo. ¿Su imagen en la selección? No creo que se haya visto afectada. Todo el país estamos a la espera de que sea ese líder positivo que siempre ha sido", sentenció.

EL DATO:

Jame Rodríguez analiza ofertas de Juventus de Italia y Manchester United de Inglaterra.