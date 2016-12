Tigres es el nuevo campeón del fútbol mexicano, luego de 120 minutos de infarto y una tanda de penales que pasará a la historia de la Liga MX, debido a que el portero argentino Nahuel Guzmán fue el héroe del conjunto de Monterrey por su participación en la tanda de penales. Tres tiros de las ‘Águilas’ y tres tapadas con las que el equipo de ‘Tuca’ Ferretti se consagró en la gran final de Navidad. El video está en YouTube.

Resulta que antes de la ejecución de cada penal del América, el golero del Tigres caminaba lento desde el borde del área grande hasta el arco. En el camino hablaba con todo el mundo, hasta con los rivales, mientras todo el estadio estallaba en arengas.

Guzmán, simplemente, fue un ‘showman’ en los penales, debido a que además de hacer maromas en el arco, pues atajó tres penales y permitió que Tigres sea el nuevo monarca del balompié azteca.

"No es ninguna estrategia. Y menos hablar de estrategias con esta adrenalina. Lo único que le pedí a mis compañeros era que no dudaran. En el camino muchos dudan. No hay estrategia... lo de quitarme los guantes es parte del juego. Cada uno tiene sus mañas. Todos tenemos algo de eso. La verdad es que estamos muy contentos por el resultado", dijo.

RESUMEN DEL PARTIDO