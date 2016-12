Recordar a Camerún es pensar en una base de jugadores importantes como Samuel Eto'o, quien lideraba la delantera y Rigoberth Song que se hacia cargo de la defensa de los 'Leones indomables'. Justamente el defensor cuenta su sorpendente historia de sobrevivencia.

En una entrevista con el diario francés L'Equipe, el exjugador reveló que su mascota fue la alarma que alertó a sus vecinos de que algo malo sucedía en su casa de Yaoundé, la capital camerunesa. "Caí fulminado y mi perro empezó a ladrar como loco y sin parar. Tanto insistió que vino el casero y, alarmado, llamó a emergencias", aseguro el exzaguero.

El exjugador de Metz, Salernitana, Liverpool, West Ham, Colonia, Galatasaray y Trabzonspor sabe que la vida le ha dado una segunda oportunidad y no quiere dejar de aprovecharla "Pense que no viviría para contar esta anécdota, he regresado a un lugar donde pense que estaría muy lejos"

Cabe recordar que despues de retirarse del fútbol, el camerunés sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) cuando estaba sentado en el sofá de su casa viendo la televisión

Song ha seguido siempre ligado al fútbol, se hizo entrenador y, tras un fugaz paso por la selección de su país, actualmente es seleccionador del Chad.