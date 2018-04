¡ÚLTIMA HORA! DT Mario Salas confirmó que no se va de Sporting Cristal

Una vez se concretaba la humillante derrota de la “U” de Chile ante Cruzeiro en Brasil, la cabeza del director técnico Ángel Guillermo Hoyos ya estaba rodando. Y se empezó a buscar diversos nombre para sustituir al DT argentino, planteando un proyecto serio y con miras de largo plazo. Siendo Mario Salas uno de los señalados según informó el entorno del club ‘azul’.

Pero el mandamás rimense no cree en cuentos ni llamados de última hora, por eso en comunicación con la web oficial de AS CHILE se mostró estable y feliz en tienda celeste:

"Ha sido todo muy bueno hasta el día de hoy. Por como lo hemos hecho, creo que se avecina un gran futuro. Todo ha estado bien, nuestro adaptación a la ciudad y al país también. Cristal es un club que ofrece todas las condiciones para trabajar tranquilo y bien. Estamos muy contentos, esperando coronar todo esto con la guinda de la torta que sería ganar este campeonato".

- ¿Cuánto le aportó al Sporting Cristal esta temporada el DT Chileno?

Hemos trabajado muy bien para estar en la final. Somos un grupo de trabajo muy optimista. Ya tenemos una metodología de trabajar que nos da mucha confianza y que nos da mucha seguridad en lo que hacemos. La verdad es que no pensábamos que nos iba a ir tan bien, pero por lo que hacemos todo esto tiene una causa. Es producto de la causalidad. No es producto de la casualidad. Nos llena de orgullo, es muy motivante y a la vez ratifica todo lo bien que hemos venido haciéndolo.

- ¿Siente que su buen trabajo es reflejado en la gente?

A través del periodismo y de unos comentarios que me llegan, hemos tenido buenas referencias. Esto nos lleva a seguir mejorando. En esto uno no termina de conocer cosas, no terminas de mejorar, de aprender. Para nosotros ha sido algo muy grato estar acá y creemos que ha sido una muy buena decisión.

- ¿El jugador Peruano es como dicen ‘desatendido’ o recepciona los conceptos de fútbol?

Es muy receptivo, muy dispuesto, muy comprometido con la forma de jugar. Hemos tenido la suerte de que nos ha ido bien. Por lo tanto, los resultados te han ido avalando. Ha sido un jugador que se ha adaptado a la intensidad que hemos tratado de darle al equipo y a la idea de juego.

- ¿Percibe la emoción del día a día con Perú en el Mundial?

"Me recuerda mucho a lo que sucedió con Chile en 1998. Hay mucha efervescencia. Bueno, aquí más de 30 años que no iban a un Mundial. Por lo tanto, la clasificación lógicamente que va a generar algo hermoso. Va a generar ansiedad en el hincha y en la gente para poder ir o para ver los partidos de la selección peruana".

EL DATO:

Mario Salas empezó su vínculo con Sporting Cristal el 21 de diciembre de 2017.