David Luiz podría volver a Francia tras no jugar mucho con el Chelsea

David Luiz no está teniendo una buena temporada en lo personal. El Chelsea no le da muchas oportunidades en la oncena titular y el zaguero brasileño no quiere perder ritmo futbolístico para que la selección lo tenga en cuenta para el Mundial Rusia 2018.

Es por esta razón que el defensor central estaría dispuesto a cambiar de camiseta para la próxima temporada. El Mónaco lo quiere en sus filas ya que las últimas jornadas, los defensores franceses no están mostrando fortalezas, según 'Goal'. Así, podría volver a Francia luego de haber jugado en el PSG.

El Mónaco está dispuesto a ofrecer una buena suma de dinero por el pase de David Luiz. Antonio Conte no lo tiene en sus planes y lo más probable es que, en las próximas semanas, el defensor central brasileño le diga adiós a Stamford Bridge luego de varias alegrías.

El contrato que tiene David Luiz con el Chelsea es hasta fines de la próxima temporada. En Londres ha vivido grandes jornadas, siendo campeón la temporada pasada pero en esta jugó tan solo 17 partidos. Aún no hay ninguna oferta pero se espera a que llegue en las próximas horas.