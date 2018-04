Manchester United vs Arsenal EN VIVO ONLINE DIRECTV por Premier League [ALINEACIONES]

En la Premier League se vivirá hoy Domingo 29 de Abril desde las (10:30 A.M - HORA PERUANA) un duelo final, José Mourinho enfrentará a un viejo adversario como es Arsene Wenger. Todo esto cuando los Red Devils le den la bienvenida a los Gunners en Old Trafford para el último clásico entre ellos, que tendrá en zona técnica a ‘Le Professeur’ en su última clase maestra.

MINUTO A MINUTO

ALINEACIONES CONFIRMADAS

MANCHESTER UNITED: De Gea; Valencia, Lindelof, Smalling, Young, Ander Herrera, Matic, Pogba, Lingard, Lukaku, Alexis

ENTRENADOR: José Mourinho

ARSENAL: Ospina; Bellerin, Chambers, Mavropanos, Kolasinac, Xhaka, Maitland. Niles, Iwobi, Nelson, Mikhitaryan, Aubameyang

ENTRENADOR: Wenger

📋 Here's how we line up for today's game at Old Trafford#MUFCvAFC pic.twitter.com/cLmtWzrqax — Arsenal FC (@Arsenal) 29 de abril de 2018

LA PREVIA

El mandamás de los ‘Gunners’ anunció que pondrá final a su etapa como DT en Arsenal después de 22 largos años, su reinado al norte de Londres termina este verano según comentó Mr. Wenger. Estos últimos partidos son como una gira del adiós, donde lo jugadores se entregarán al máximo por su ‘míster’ de tantas temporadas.

José Mourinho como líder de los Red Devils está 2do en la Premier League, este fin de semana le dará la despedida necesaria a un rival de zona mixta como es ‘The Economist Arsene’. Desde Old Trafford se percibe una recepción y despedida entre aplausos para el técnico francés, por el respeto a su trayectoria y haber regalado tantos buenos momentos en la Liga Inglesa.

Sergio Romero el portero suplente de David De Gea es el único hombre que se perderá el partido en Manchester United, debido a que está acarreando hace varios días un problema en la rodilla. Teniendo en vilo a toda Argentina, porque esperan que ataje en Rusia 2018.

Henrikh Mkhitaryan no podrá jugar por el Arsenal debido al daño en los ligamentos de la rodilla que tiene desde hace unas semanas, ya está confirmado que se perderá el reencuentro con su antiguo club, mientras que Mohamed Elneny ha sido descartado por tres semanas por una lesión en el tobillo.

Alineaciones probables del Manchester United vs. Arsenal:

XI MANCHESTER UNITED: De Gea; Valencia, Jones, Smalling, Young; Matic, Herrera, Pogba; Lingard, Sanchez, Lukaku.

DT - JOSÉ MOURINHO

XI ARSENAL: Cech; Maitland-Niles, Mustafi, Holding, Kolasinac; Xhaka, Ramsey, Iwobi; Ozil, Welbeck, Aubameyang.

DT - ARSENE WENGER

Horarios del Manchester United vs. Arsenal:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10.30 a.m.

Estados Unidos: 10.30 a.m. (ET) / 2.30 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 09:30 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11.30 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12.30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 5.30 p.m.