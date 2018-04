Jérôme Boateng se ha convertido en la principal obsesión de José Mourinho

José Mourinho, entrenador del Manchester United, sabe que para borrar la nefasta campaña tiene que armar un equipo competitivo de cara a la próxima temporada. Por ello, ha pedido el fichaje de Jérôme Boateng en este verano. El central es el llamado a hacer dupla en la zaga con Christopher Smalling.

De acuerdo con 'talkSPORT', Boateng se ha convertido en la principal obsesión del técnico portugués. 'The Special One' no está conforme con el desempeño que viene teniendo Víctor Lindelöf, quien llegó en verano pasado. Fue así que 'Mou' se fijó en el central del Bayern Múnich.

Mourinho siempre se le ha caracterizado por ser un técnico que no se duerme en sus laureles. Si bien en un principio se rumoreó que Thiago Silva, capitán del París Saint-Germain, era candidato a aterrizar en el Old Trafford. Ahora, Boateng es el que más suena con fuerza.

Sin embargo, los 'Red Devils' no la tendrán nada fácil. Pues, en Bayern Múnich no están dispuestos a ceder a uno de sus pilares. Jupp Heynckes, estratega bávaro, le ha comunicado a los directos que hagan un esfuerzo por retener al defensor de 29 años.

EL DATO:

Jerome Boateng debutó en el Hertha Berlín en 2006.