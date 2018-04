Ernesto Valverde: "Si Bartomeu no dice nada, yo estoy contento aquí"

Ernesto Valverde previo al partido ante el Deportivo La Coruña del día de mañana se refirió en prioridad a Iniesta, también señaló lo contento que está por la Liga Española. Desde su perspectiva el año fue muy bueno y creció como entrenador desde el día que llegó.

¿Es la primera opción de ser campeón ante Deportivo La Coruña?

“El máximo posible. No nos vamos a engañar. Cuando empieza LaLiga todos estamos a la par y sabemos que al final llega el mejor de todos. La Liga la gana el mejor de todos. Lo hemos trabajado desde el primer día. Ahora tenemos opciones y la intención es, si podemos mañana, ganar el título. Hay muchos días, muchos meses detrás de esto. Tenemos mucha ilusión por ganar esta Liga. Ha sido muy difícil y vamos a ver si podemos hacerlo”.

¿Intentó convencer a Iniesta para que no se vaya? ¿Se puede jugar igual sin él?

“Sí hemos hablado pero son cuestiones internas y no voy a desvelar nada. Son cosas entre jugador y entrenador y pertenece al ámbito privado. Iniesta es insustituible. Es difícil pensar que alguien pueda hacer algo parecido a Iniesta. Cuando se va a un jugador de este nivel, hay que buscar diferentes equilibrios en el equipo uy diferentes formas. El estilo está marcado y está claro. Lo que te da Iniesta no te lo va a dar otro”.

¿Hiciste todo para que Andrés Iniesta se quede?

He puesto a Iniesta porque pensaba que era el jugador que nos hacía falta, no para convencerlo de nada. No piensas que lo vas a ablandar. Lo pongo porque que juegue él es lo mejor para el Barça. Si no, no hubiese jugado.

¿Qué le aportó usted como personal al Barcelona este año?

“Cuando vienes a un club como este te pones a prueba. En el fútbol esto es así. Cada día estás a prueba. Ha sido una experiencia hasta ahora extraordinaria y espero que lo siga siendo. Hemos vivido momentos buenos, momentos peores. Todos vamos dando pasos y la verdad que estoy contento”.

¿Le gusta la idea del pasillo a Iniesta?

“No lo sé. Andrés se merecería que todo el estadio le hiciera un pasillo pero vendrán homenajes y todos merecidos”.

EL DATO:

Ernesto Valverde tiene 54 años procedente del Athletic Club.