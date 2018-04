Nacho Fernández: “Soy diabético y juego en el Real Madrid” [VIDEO]

La salud de algunos futbolistas están ocultas por decisión personal o viven en modo perfil bajo por precaución a la sobreexposición, también cuentan que tenían desde pequeños problemas cardíacos, detallando que por eso no alcanzaron el rendimiento esperado en su selección o club.

Nacho Fernández; El defensa del Real Madrid como también Selección Española desde los 12 años padece diabetes y en la actualidad lo lleva de forma correcta, en una entrevista para la web oficial de la UEFA el ‘madridista’ apuntó que su niñez cambió cuando una doctora 'le aseguró que se había acabado su carrera en el fútbol’.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Mohamed Salah sería el próximo gran fichaje de Real Madrid por esta cantidad de dinero

Tres días después a la consulta con la doctora, la familia Fernández fue donde su médico de cabecera el Dr. Ramírez quien le señaló todo lo contrario. “Me dijo que era obligatorio que siguiera jugando porque el deporte era muy importante. Ese lunes volvió mi vida”. Fue como un tobogán de sentimientos aquel entonces dijo ‘Nachete’.

NO TE LO PIERDAS: Real Madrid enfrenta a Leganés por la Liga española sin Cristiano Ronaldo

¿Existe un tipo de impedimento a la hora de tu vida normal?

“Limitaciones cero. Cuando estamos de vacaciones me gusta hacer bici de montaña, duatlones, triatlones. Hago de todo. No me impide nada. Todo lo que me gusta lo hago. Tengo que tener un poco de cuidado con la comida pero lo llevo fenomenal con la ayuda de los médicos. Me ha hecho ser una persona responsable que se cuida más”.

Finalmente Nacho reconoce que debe “cuidarse tres veces más que cualquier otra persona normal”. Dentro de esos golpes en la vida halló nuevas formas de vivir su profesión mediante la responsabilidad, el respeto y la precaución para no estar expuesto a situaciones ‘incómodas’.

EL DATO:

Nacho lleva 15 títulos con el Real Madrid, destacando en ellas 3 Champions League y 2 Ligas Españolas.