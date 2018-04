Lobos BUAP con Luis Advíncula enfrenta EN VIVO a Puebla por la última fecha de la Liga MX [hora y canal]

Lobos BUAP vs. Puebla se enfrentan este sábado (5:00 p.m. Hora peruana) en el estadio Estadio Olímpico por la última jornada del torneo Clausura de la Liga MX. La transmisión va EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por UNIVISIÓN y LIBERO.PE.

Los Lobos BUAP, de Irven Ávila y Luis Advíncula, llega para este partido ya descendido, por lo que saldrá sin presión a jugar y ganar a Puebla, que sí urge de una victoria y también esperar otros resultados para luego recién lograr su clasificación a la Liguilla final de la Liga MX.

¿Qué necesita Puebla para acceder a la Liguilla? El equipo Anderson Santamaría necesita sumar tres puntos, y espera que Monarcas de Raúl Ruidíaz y Necaxa empaten, que pierda Xolos y también Pachuca.

Cabe recordar que existe una mínima posibilidad que Lobos BUAP se quede en la máxima categoría del fútbol mexicano, siempre y cuando paguen 120 millones de pesos para 'comprar su lugar en la Liga MX, eso sí, antes, el club que ascienda deberá no estar certificado.

LOBOS BUAP VS PUEBLA – ALINEACIONES

Lobos BUAP: J. Canales, F. Rodríguez, C. Cercado, L. Advíncula, J. Sierra, L. Olascoaga, I. Zurita, J. Medina, A. Sánchez, D. Jiménez, J. Quiñones

Puebla: N. Vikonis, H. Rodrpiguez, A. Zamora, E. Pimentel, P. González, F. Acuña, J. Guerrero, B. Angulo, A. Chumacero, O. Fernández, L. Cavallini

Estadio: Universitario BUAP, de Puebla.

Hora: 17:00 horas, 22:00 GMT.

Lobos BUAP vs Puebla: dónde ver en vivo y horario

México: 17:00 horas por Sky Sports

Estados Unidos: 15:00 PT/18:00 ET por Univisión Deportes

Complemento de la Jornada 17:

Morelia vs Necaxa

Tijuana vs Toluca

Lobos BUAP vs Puebla

Tigres vs Monterrey

Pachuca vs Atlas

América vs Santos

Chivas vs León

Pumas vs Querétaro

Veracruz vs Cruz Azul