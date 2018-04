Chivas de Guadalajara cayó 2-0 frente a León por la Liga MX [RESUMEN Y GOLES]

Crónica del Chivas de Guadalajara vs. León

Chivas de Guadalajara cayó de local 2-0 frente a su similar del León en cotejo correspondiente a la última jornada de la Liga MX. El argentino, Mauro Boselli, y el mexicano, Luis Montes, fueron los anotadores del encuentro jugado en el estadio ‘Akron’.

A los 44 minutos, el futbolista argentino, Mauro Boselli, tras un soberbio cabezazo, abrió el marcador en el fortín del ‘rebaño’ (1-0).

Ya en el segundo tiempo, a los 71’, Luis Montes, puso el 2-0 final con el que León venció al Chivas por el campeonato azteca.

Con este resultado, Chivas se quedó en la penúltima casilla con 15 unidades; mientras que León se mantuvo en la doceava posición con 22 puntos.

Chivas vs. León (minuto a minuto)

Final del partido. Chivas 0-2 León

90+1' Orbelín Pineda (Guadalajara) remató con la derecha desde fuera del área

89' Miguel Herrera (León) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso

84' ¡Penalti fallado! Disparo fuera de Rodolfo Pizarro (Guadalajara)

79' Alan Pulido (Guadalajara) remató con la derecha, pero el balón se marchó ligeramente desviado

71' ¡Gooooool! Guadalajara 0 León 2. Luis Montes pone el segundo para la 'fiera'

70' Falta de Mauro Boselli (León)

67' Cambio en León, entra al campo Juan Cornejo sustituyendo a Fernando Navarro

62' José de Jesús Godínez (Guadalajara) remata al larguero

53' Mauro Boselli (León) remató con la derecha, pero el balón se le va demasiado alto

52' Córner de Guadalajara cometido por Iván Piris

47' Fernando Navarro (León) ha recibido una falta en la banda derecha

Empezó la segunda parte. Chivas de Guadalajara 0-1 León

Final del primer tiempo. Chivas 0-1 León

44' ¡Goooool de León! Gooool de Boselli. Gana la 'fiera' 1-0

42' Gael Sandoval (Guadalajara) ha recibido una falta en la banda izquierda

37' ¡Penalti fallado! Ángel Zaldívar (Guadalajara) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar. El partido sigue 0-0

35' Fernando Navarro (León) disparó con la derecha, pero su tiro sale rozando el larguero

32' Elías Hernández (León) ha recibido una falta en la banda derecha

26' Ángel Zaldívar (Guadalajara) disparó con la derecha desde el lado derecho del interior del área, pero el esférico se marchó ligeramente desviado

24' Luis Montes (León) ha recibido una falta en la zona defensiva

19' Falta de Ángel Zaldívar (Guadalajara)

15' Edson Torres (Guadalajara) remató con la izquierda desde fuera del área, pero el balón se marchó ligeramente desviado

7' Iván Piris (León) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso

2' Torres se quitó a 3 defensas, entró al área y punteó ante la salida del portero, pero el esférico pasó apenas a un lado

Arrancó el partido. Chivas iguala 0-0 ante León

Alineaciones confirmadas de Chivas de Guadalajara y León

Chivas: Cota; Brizuela, Basulto, Marín, Benítez; Beltrán, Pineda, Torres, Sandoval; Zaldívar y Godínez

León: Yarbrough; Piris, Navarro, Herrera, Mosquera, Hernández, Montes, Cerato, Rodríguez, Díaz, Boselli

La Previa

Tras coronarse campeón de la Concachampions, Chivas jugará su último partido en el Torneo Clausura 2018 ante León y buscará despedirse con un triunfo ante su hinchada.

Pese al título continental que le permitirá jugar el Mundial de Clubes, el semestre ha sido malo para el equipo de Matías Almeyda que apunta a lograr su cuarto triunfo en el torneo doméstico ante un León necesitado.

Los de Gustavo Díaz son decimoterceros de la Liga MX y urgen de un triunfo con marcador abultado y una serie de resultados para clasificar a las Liguillas. No parece cosa fácil, pero la fe es lo último que se pierde.

Vale destacar que el Chivas - León significará el último partido como jugador del 'Rebaño' para el defensa Oswaldo Alanís, que viajará este domingo a España para firmar su contrato con el Getafe.

Alineaciones probables del Chivas vs. León:

Chivas: Cota; Brizuela, Pereira, Alanís, Hernández; Salcido, Pérez, Pineda; Pizarro, Cisneros, Pulido.

León: Yarbrough; Piris, Herrera, Mosquera, Cornejo; Hernández, Navarro, Díaz, Rodríguez, Montes; Boselli.

Horarios del Chivas - América

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 9.06 p.m.

Estados Unidos: 9.06 p.m. (ET) / 1.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 806 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 10.06 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 11.06 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4.06 a.m. (Al día siguiente)

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online Chivas vs. León?

En Internet el duelo entre Chivas vs. León, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.