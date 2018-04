Real Madrid enfrenta a Leganés por la Liga española sin Cristiano Ronaldo

Real Madrid recibirá este sábado 11:30 am al Leganés, su verdugo en la Copa del Rey, antes de la gran batalla del martes contra el Bayern Múnich en busca de la final de la Champions League y Zinedine Zidane hará rotaciones masivas.

Gareth Bale y Karim Benzema regresarán al once dando forma al ataque de un equipo en el que todo apunta a que Sergio Ramos será el único titular que inicie el encuentro. Kiko Casilla puede dar descanso a un Keylor Navas que ha cometido dos graves errores en los duelos ante Juventus y Bayern, y así evitar el juicio de algún aficionado molesto.

Jugadores como Jesús Vallejo, Theo, Marcos Llorente, Mateo Kovacic y Dani Ceballos tendrían su oportunidad, con un hueco por cubrir con los dos jugadores claves de la reacción del Real Madrid esta temporada: Lucas Vázquez o Marco Asensio.

Mientras, el Leganés visita el Santiago Bernabéu con el claro objetivo de sumar al menos un punto que le permita sellar la salvación matemática sin depender de lo que suceda en el encuentro que mide al Barcelona y al Deportivo de La Coruña en el estadio Riazor.

Con doce puntos de ventaja sobre el Deportivo y cuatro jornadas por disputarse, sólo el golaveraje particular favorable al equipo coruñés impide a los de Asier Garitano celebrar ya la permanencia por segundo año consecutivo.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Casilla; Achraf, Vallejo, Sergio Ramos, Theo; Marcos Llorente, Kovacic, Ceballos, Marco Asensio; Bale y Benzema.

Leganés: Cuéllar; Zaldua, Bustinza, Siovas, Diego Rico; Rubén Pérez, Gabriel; Amrabat, El Zhar, Eraso; y Beauvue.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité gallego).

Estadio: Santiago Bernabéu.

PROGRAMACIÓN DE LIGA ESPAÑOLA

Real Madrid vs Leganés ver en vivo online canales de TV

Directv en vivo Real Madrid – Leganés

Canales en vivo del Real Madrid - Leganés



DirecTV: Canal 604.

Claro TV: Canal 61.

Real Madrid - Leganés: hora país por país

Perú: 11.30 a.m.

Argentina: 1.30 p.m.

Colombia: 11.30 a.m.

Ecuador: 11.30 a.m.

México: 1.30 p.m.

Honduras: 10.30 a.m.

Guatemala: 10.30 a.m.

Panamá: 11.30 a.m.

El Salvador: 10.30 a.m.

Nicaragua: 10.30 a.m.

Costa Rica: 10.30 a.m.

Bolivia: 12.30 p.m.

Puerto Rico: 12.30 p.m.

Venezuela: 12.30 p.m.

Paraguay: 1.30 p.m.

Chile: 1.30 p.m.

Uruguay: 1.30 p.m.

Brasil: 2.30 p.m.

España: 5.45 p.m.

Italia: 5.45 p.m.

Francia: 5.45 p.m.

Alemania: 5.45 p.m.

Inglaterra: 4.45 p.m.