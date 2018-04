Lokomotiv tiene en sus planes a Mario Balotelli ¿para reemplazar a Jefferson Farfán?

Enterados que Jefferson Farfán podría emigrar al fútbol chino, el Lokomotiv Moscú tendría en sus planes fichar a Mario Balotelli para reemplazarlo, esto según un periodista deportivo ruso.

Stefano Conforti, hombre de prensa que cubre las incidencias de la 'Locomotora', asegura que el cuadro eslavo ya conversó con el entorno del italiano.

Recordemos que Mario Balotelli tiene contrato con el Niza solo hasta el final de la presente temporada, por lo que al Lokomotiv llegaría gratis.

🔥🔥🔥



Lokomotiv and Mario Balotelli’s entourage have reportedly held preliminary talks over a free summer move. Very interesting to see if his character would suit with Yuriy Semin’s. pic.twitter.com/mxUMsLFaAL