River Plate ganó 2-1 a Emelec en Copa Libertadores [RESUMEN Y GOLES]

Resumen River Plate - Emelec

El Grupo D de la Copa Libertadores venía muy apretado. Muchos empates se dieron en las jornadas, pero el último, entre Flamengo y Santa Fe, era muy favorable para River Plate y tenía la gran chance de subirse a la punta del grupo si derrotaba a Emelec en el Monumental.

El partido era especial porque Marcelo Gallardo cumplía su encuentro N° 200 al mando del conjunto ‘Millonario’. Sin embargo, el entrenador no tendría esta celebración tan tranquila. El primer tiempo de River Plate no fue tan bueno y las pocas chances que tuvo no las supo aprovechar.

River no tenía buen juego, hasta que ingresó Juan Fernando Quintero (60’). El volante colombiano le dio más fútbol al equipo y, producto de eso, Lucas Pratto abrió el marcador a los 66 minutos. El estadio Monumental reventó de alegría porque el equipo se colocaba líder.

El encuentro continuó con el control de River Plate y Gonzalo Martínez anotó un golazo a los 72 minutos. Emelec estaba derrotado, pero Ayrton Preciado logró el descuento a los 92’. El partido terminaría con la victoria del Millonario y son punteros con 8 puntos. Emelec solo queda con un punto.

River Plate vs. Emelec (Minuto a Minuto)

FINAL: River Palte 2-1 Emelec

90+3' Emelec busca el segundo gol, pero Armani contiene bien.

90+1' Pase largo para Quintero (River Plate), pero no llega a definir.

90' ¡GOOOOOOOL DE EMELEC! Ayrton Preciado anota un golazo.

89' Juan Fernando Quintero (River Plate) dispara al arco.

88' Intento de ataque de Emelec, pero no hay peligro.

87' ¡UFFF! Rafael Santos Borré (River Plate) aprovecha el error del guardameta Esteban Dreer. Dispara al arco, pero el portero detiene con el pecho.

86' Tiro libre para Emelec. No prospera.

85' River Plate traslada el balón de un lado a otro, sin poner en peligro el área de Emelec.

84' Faltas constantes de Emelec.

82' ¡UFFF! Rafael Santos Borré (River Plate) recibe un pase en cortada. Pica la pelota, pero no consigue anotar.

81' Emelec corta el juego constantemente.La desesperación por descontar va creciendo

80' Juan Fernando Quintero (River Plate) va dejando rivales en el camino. Llega al área chica, pero remata a la parte lateral del arco.

79' Gonzalo Martínez (River Plate) intenta un nuevo gol, pero la defensa le quita el balón.

77' Tranquilidad de River Plate para controlar el partido.

76' El segundo gol de River a dejado a Emelec sin respuestas.

75' Fernando Pinillo (Emelec) despeja un centro de River Plate de forma poco ortodoxa.

73' ¡GOOOOOOOOL DE RIVER PLATE! Gonzalo Martínez pica la pelota luego de dejar a dos rivales en el camino. Golazo.

71' ¡UFFF! Lucas Pratto (River Plate) queda solo, frente al arco, pero su definición va a las manos de Esteban Dreer.

69' Juan Quintero (River Plate) deja a dos rivales en el camino. Dispara al arco, pero el balón es demasiado alto.

68' ¡UFFF! Romario Caicedo (Emelec) no puede llegar a definir. La pelota se va por el segundo palo.

66' CAMBIO EN EMELEC: Brayan Angulo ingresa por Robert Burbano.

65' ¡GOOOOOOOL DE RIVER PLATE! Lucas Pratto manda un fierrazo y abre el marcador.

64' Tiro de esquina para River Plate. Burbano despeja.

63' Romario Caicedo (Emelec) centra desde la derecha. Maidana despeja de cabeza.

61' Gonzalo Martínez (River Plate) manda un pase largo para Marcelo Saracchi. El atacante llega, pero centra mal.

60' CAMBIO EN RIVER PLATE: Juan Quintero ingresa por Ignacio Fernández.

59' CAMBIO EN EMELEC: Romario Caicedo ingresa por Pedro Quiñónez.

58' La jugada de tiro de esquina se sanciona con falta.

57' Ayrton Preciado (Emelec) pica para alcanzar un balón largo enviado a la izquierda. Gana el tiro de esquina.

56' Emelec empieza a crecer en el juego. Jugadas en corto que River termina con faltas.

54' Las figuras de River Plate no han aparecido en su máximo esplendor. Se refleja en el marcador.

53' Ayrton Preciado (Emelec) intentaba crear peligro, pero Pinola le roba el balón y salen jugando limpiamente.

51' El juego se torna peleado en la mitad del campo.

50' Pinola va de avanzada, como lateral. Centra desde la banda izquierda, pero Pinillo despeja.

49' Centro en busca de Rodrigo Mora (River Plate). Pero no está cómodo para definir.

48' Marcelo Saracchi (River Plate) recibe por la izquierda. Su centro es despejado al tiro de esquina.

47' Tiro de esquina para Emelec. Osbaldo Lastra cobra a media altura y no hay peligro.

46' Ayrton Preciado (Emelec) avanza a toda velocidad por la izquierda. Supera a Pinola, pero Ponzio se barre y le quita el balón.

45' Se reinicia el partido, River Plate con la obligación de marcar la diferencia.

CAMBIO EN EMELEC: Osbaldo Lastra ingresa por Fernando Luna.

- Los equipos ya regresaron al terreno de juego.

DESCANSO: River Plate 0-0 Emelec

45+1' River rota el balón sin generar peligro.

45' El árbitro añade 1 minuto.

43' Pase entre líneas para Rodrigo Mora (River Plate). La pelota no llega a destino.

42' Controla River Plate. Parecen tener apuro en conseguir el gol.

41' Falta contra Gonzalo Martínez (River Plate) cuando era presionado en su campo.

40' Nuevo tiro de esquina para River. El despeje le queda a Gonzalo Martínez (River Plate) que remata desviado al arco.

39' Tiro de esquina para River Plate. Jonatan Maidana no puede cabecear bien.

38' Robert Burbano (Emelec) llega a la línea final, pero no tiene fuerza para centrar. Armani embolsa.

37' Mora (River Plate) intenta filtrar un pase para Lucas Pratto. La defensa está atenta.

35' TARJETA AMARILLA: Enzo Pérez sancionado por una dura falta.

34' Gonzalo Montiel (River Plate) centra desde la banda derecha. Pratto no puede y la defensa despeja el peligro.

33' Pedro Quiñónez (Emelec) cae de espaldas, peligrosamente. Es atendido por el cuerpo médico.

32' Marcelo Saracchi (River Plate) gana la pelota por izquierda. Dispara al arco, pero va desviado.

31' TARJETA AMARILLA: Fernando Luna (Emelec) es amonestado.

30' Falta de Fernando Luna (Emelec) en la mitad de la cancha.

29' Marlon de Jesús (Emelec) recibe la pelota cerca al tiro de esquina, pero comete falta contra Javier Pinola.

27' Emelec trata de jugar con pases cortos, pero la presión de River los obliga a perder el control del eférico.

26' Ayrton Preciado (Emelec) ingresa por la izquierda. Dispara al arco, pero hay un desvío.

25' ¡UFFF! Rodrigo Mora (River Plate) cobra la falta de forma espectacular, pero sale afuera por unos centímetros.

24' Gonzalo Martínez (River Plate) recibe una falta en la media luna del área de Emelec. Tiro libre.

22' Tiro de esquina para River Plate. Centro que buscan los centrales del 'Millonario', pero Dreer se eleva más alto que todos.

21' Ignacio Fernández (River Plate) centra muy alto. Esteban Dreer embolsa en el aire.

20' Nuevo tiro libre, desde la derecha, cerca al área.

19' Ignacio Fernández (River Plate) manda un centro al punto penal. Pratto cabecea, pero la marca lo hace caer. No hay peligro.

18' Tiro libre para River Plate en tres cuartos de cancha.

16' River Plate busca espacios, pero la pierden muy fácil cuando llegan al campo contrario.

15' Maneja la pelota River Plate.

14' Marcelo Saracchi (River Plate) deja a dos rivales en la izquierda. Llega al área dejando jugadas de lujo, pero remata sobre la marca y despejan el balón.

13' Muchos pases errados de River Plate cuando llegan a la portería contraria.

12' Ignacio Fernández (River Plate) manda un centro desde la izquierda, en busca de Pratto. El portero embolsa sin problemas.

11' Ignacio Fernández (River Plate) entra al área, pero intenta hacer un amague muy adivinado.

10' Emelec tiene problemas con las bandas, en especial por la izquierda.

09' Marlon de Jesús (Emelec) es habilitado por la banda derecha. Llega solo, pero da el pase a Robert Burbano. Este no define con portencia y la defensa despeja.

08' Marcelo Saracchi (River Plate) llega hasta línea de fondo en la izquierda. Centro raso hacia atrás, pero no hay compañeros.

07' Marcelo Saracchi (River Plate) ingresa por la izquierda, pero Gonzalo Martínez no puede controlar. La defensa despeja.

06' Marcelo Saracchi (River Plate) busca generar peligro por la izquierda, pero no prospera.

05' Pase filtrado para Lucas Pratto (River Plate), pero Fernando Pinillo se adelanta en la jugada.

04' ¡UFFF! Sale Franco Armani (River Plate) para despejar un centro con los puños.

03' Posesión de River Plate, con vocación ofensiva.

02' ¡UFFF! Lucas Pratto (River Plate) define desde el borde del área. El portero Dreer tiene problemas en contener, pero salva en la línea.

01' Inicia el partido en el estadio Monumental de Argentina.

- Los equipos saltan a la cancha.

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

XI River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Marcelo Saracchi, Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez, Rodrigo Mora y Lucas Pratto. DT Marcelo Gallardo.

#VamosRiver ⚪️🔴⚪️🏆



Estos son los titulares del Más Grande que saldrán a ganar en el Monumental. 👏🙌👋



Suplentes 👉 14- Lux, 28- Martínez Quarta, 5- Zuculini, 15- Palacios, 8- Quintero, 30- Scocco, 19- Borré pic.twitter.com/lOU9LXXSmV — River Plate (@CARPoficial) 26 de abril de 2018

XI Emelec: Esteban Dreer; Juan Carlos Paredes, Marlon Mejía, Fernando Pinillo, Óscar Bagüí, Dixon Arroyo, Pedro Quiñónez, Robert Burbano, Ayrton Preciado, Fernando Luna y Marlon de Jesús.

LA PREVIA

River Plate vs. Emelec EN VIVO ONLINE vía FOX SPORTS: Partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores en el estadio Monumental de Núñez

River Plate recibe al Emelec este jueves 26 de marzo desde las 5:15 p.m. (hora peruana) por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores. Este compromiso que se jugará en el Monumental de Núñez lo podrás ver ONLINE y EN VIVO por la señal de Fox Sports.

River Plate está obligado a ganar en casa para seguir con chances pues una derrota lo complicaría demasiado para las últimas fechas. Es por eso que el DT Marcelo Gallardo va con todo desde el arranque.

Por su parte, el Emelec, está último en el grupo y por lo menos debe sumar un punto para no tener que despedirse muy temprano de la Copa Libertadores.

Alineaciones probables:



River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez; Rodrigo Mora y Lucas Pratto.



Emelec: Esteban Dreer; Juan Carlos Paredes, Fernando Pinillo, Marlon Mejía, Oscar Bagüí; Pedro Quiñónez, Dixon Arroyo, Marcos Mondaini, Robert Burbano; Ayrton Preciado y Bryan Angulo.

Horarios:

MÉXICO: 5:15 p.m.

PERÚ: 5:15 p.m.

COLOMBIA: 5:15 p.m.

ECUADOR: 5:15 p.m.

BOLIVIA: 6:15 p.m.

VENEZUELA: 5:15 p.m.

PARAGUAY: 7:15 p.m.

CHILE: 7:15 p.m.

PARAGUAY: 7:15 p.m.

URUGUAY: 7:15 p.m.

ARGENTINA: 7:15 p.m.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online River Plate vs. Emelec?

Si quieres seguir en internet el duelo entre River Plate vs. Emelec, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.