Vasco da Gama no pudo en casa y solo igualó 1-1 con Racing Club en la Copa Libertadores [RESUMEN Y GOLES]

Racing Club sacó un empate en su visita a Vasco da Gama. La ‘Academia’ era favorito en la previa y lo fue en la primera parte del encuentro. Vasco salió algo replegado, cuidadoso debido a que la ofensiva del equipo argentino les hizo pagar caro en el primer partido.

Racing jugaba con tranquilidad, esperando que Vasco se mande al ataque para golpearlo con un contragolpe. Fue de esta forma que llegó el gol de Lautaro Martínez a los 32 minutos. Centurión lo habilitó, aprovechando el poca presencia defensiva del equipo local, y Lautaro definió el mano a mano.

La segunda parte fue distinta, Vasco da Gama emparejó el partido, buscando el gol. Sin embargo, las ideas no eran tan claras y solo usaban los centros para crear peligro en la portería contraria. Vasco jugaba con mucha intensidad, aunque la fuerza desmedida hizo que Desábato sea expulsado a los 58’.

El marcador parecía que terminaría con el 1-0 a favor de Racing. La ‘Academia’ pareció conformarse con el resultado, pero Wagner les quitaría sus aspiraciones. Una serie de rebotes hizo que el delantero aparezca solo, en el segundo palo, y marque el empate. Vasco siguió intentando, pero no pudo anotar de nuevo.

EL DATO:

Jugadas 4 fechas en el Grupo E: Racing Club es líder con 8 puntos. Cruzeiro y la U. de Chile tienen 5 puntos, cierra la tabla Vasco da Gama con solo 2 puntos.

FINAL: Vasco da Gama 1-1 Racing Club

90+2' Fabricio (Vasco) remata directo al arco, pero el balón es cómodo para Musso.

90+1' Tiro libre para Vasco. Peligroso.

90' Se añaden 3 minutos.

89' Intento de Lautaro Martínez (Racing) lucha un balón, pero no puede controlarla.

89' CAMBIO EN RACING: Sale López e ingresa Mansilla.

88' Pikachu (Vasco) dispara desde fuera del área. Musso contiene de gran forma. Tiro de esquina.

87' CAMBIO EN VASCO: Galhardo ingresa por Fabricio.

86' Saracho (Racing) centra en busca de 'Licha' López, pero la defensa despeja.

84' Andrés Ríos (Vasco) cabecea, pero no llega a la portería de Musso.

80' ¡GOOOOOOL DE VASCO DA GAMA! Wagner aprovecha un rebote y empata.

79' CAMBIO EN VASCO: Sale Rildo e ingresa Bruno Silva.

78' López (Racing) remata al arco. La pelota se desvía y será tiro de esquina.

77' ¡UFFF! Lautaro Martínez (Racing) queda mano a mano con el portero Silva. El portero gana.

76' Centro de Riascos buscando a Rildo (Vasco). No llega a destino.

74' Galhardo (Vasco) llegaba con peligrosidad al área, pero Barbieri le quita el balón con lo justo.

73' Racing empieza a manejar el partido.

72' Saravia (Racing) sentido. Chocó con Riascos.

71' El córner no genera peligro. Hay falta cuando Racing iniciaba el ataque.

70' Rildo (Vasco) opta por la individual, pero no supera a su marcador. Tiro de esquina.

70' CAMBIO EN VASCO: Ingresa Riascos por Wellington.

69' El tiro de esquina no es bien cobrado. Hay una contra, pero Paulão (Vasco) falla en la distribución del balón.

68' Soto (Racing) cobra el tiro libre directo al arco, pero Silva la manotea al córner.

67' Falta contra Lautaro Martínez (Racing) cuando aprovechaban una contra. Rildo se barrió con fuerza desmedida.

66' Centro que Lautaro Martínez (Racing) casi mete en su propio arco.

65' Henrique (Vasco) avanza a toda velocidad por la izquierda. Remata, pero se desvía. Tiro de esquina.

64' La tuvo Pikachu en el área, pero nunca pudo definir.

63' Centro de Pikachu (Vasco) para Ríos. La defensa controla.

61' Vasco no encuentra respuestas en el ataque.

60' TARJETA AMARILLA: Soto (Racing) es amonestado.

59' ¡UFFF! Donatti (Racing) recibe un pase en el punto penal. Dispara al arco, pero va desviado.

57' TARJETA ROJA: Desábato recibe la segunda amarilla y es expulsado.

56' Centurión (Racing) encabezaba una contra, pero su amague es demasiado largo.

55' Tiro de esquina para Vasco, pero hay falta contra el portero Musso.

55' Centro al segundo palo. Soto (Racing) casi la mete en su propio arco. Por suerte la manda al tiro de esquina.

54' Tiro libre para Vasco da Gama, cerca al tiro de esquina.

53' ¡UFFF! López (Racing) baja la pelota al área chica, pero Pikachu despeja.

52' TARJETA AMARILLA: Werley (Vasco) comete falta a Centurión.

51' Rildo (Vasco) toma un minuto de gran habilidad, pero erró en el pase.

49' TARJETA AMARILLA: Barbieri (Racing) comete una falta para evitar un contragolpe.

48' ¡UFFF! Centurión (Racing) es pillado en posición adelantada. Iba solo.

47' Vasco da Gama ha salido un poco más ofensivo, pero eso les podría jugar en contra.

46' Centro peligroso. Sale mal Musso (Racing), pero Werley (Vasco) no cabecea bien.

45' Se reinicia el partido, con un Racing arriba en el marcador.

CAMBIO EN RACING: Ingresa Barbieri y sale Sigali.

- Los equipos ya están en el campo de juego.

DESCANSO: Vasco da Gama 0-1 Racing Club

45+3' TARJETA AMARILLA: Cardozo (Racing) es amonestado por lanzar la pelota fuera del campo luego de cometer una falta.

45+2' Otro centro de Pikachu (Vasco), pero Musso embolsa el balón con toda seguridad.

45+1' Pikachu (Vasco) centra, pero la pelota choca en Sigali. No hay muchas ideas ofensivas en Vasco.

45' Se añaden 4 minutos.

45' Tiro de esquina que no llega a buen destino.

44' Tiro libre jugado de forma preparada. 'Licha' López dispara al arco, pero la defensa desvía. Tiro de esquina.

43' Las acciones se reiniciarán.

42' Algunos hinchas de Racing han sido detenidos. El problema es entre la barra y la policía.

41' El juego está detenido. Los jugadores de Racing fueron a ver lo que sucede con sus hinchas.

40' Problemas en la tribuna, zona en la que se encuentra los hinchas de Racing.

39' TARJETA AMARILLA: Henrique (Vasco) es amonestado y hay tiro libre peligroso para Racing.

37' Vasco no parece encontrar respuestas ofensivas.

36' El 'Pulpo' González (Racing) seguirá en el campo.

35' Falta en ataque de Vasco, pero González (Racing) recibió un golpe en el rostro.

34' Vasco se había protegido, pero esta vez lo pagó caro.

33' Que gran pase que le puso Centurión. La diferencia en el juego la marca él.

32' ¡GOOOOOOOOOL DE RACING CLUB! Lautaro Martínez abre el marcador luego de una gran contra.

31' Centro en busca de Paulão (Vasco), pero la defensa se le adelanta. Contragolpe de Racing.

30' Tiro de esquina para Vasco.

29' Galhardo (Vasco) se proyecta y dispara desde la media luna. Rebota en la defensa.

28' Pikachu (Vasco) hace una jugada preparada con Ríos. La defensa está atento.

27' Tiro de esquina para Vasco.

26' Vasco empieza a adelantar sus líneas.

25' No hay peligro. Vasco no aprovecha las pelotas paradas.

25' Tiro libre para Vasco da Gama.

23' Tranquilidad de Racing hasta ahora. La obligación de ganar no es de ellos.

22' Centro en busca de Ríos (Vasco). Musso retiene con las manos.

20' Vasco da Gama usa los balones largos para ganar las espaldas de la defensa argentina. Sin buenos resultados hasta ahora.

19' Vasco intenta tener el balón, pero la presión de Racing es incesante.

18' Donatti (Racing) remata directo al arco. La pelota se va muy alto.

17' Falta contra Sigali. Tiro libre para Racing.

16' Racing es quien controla el partido. Vasco ha decidido esperar.

15' Centurión (Racing) recibe atención de los doctores. No pisa bien.

14' TARJETA AMARILLA: Desabato (Vasco) plancha peligrosamente a Centurión. Pudo ser roja.

13' Centurión (Racing) filtra un pase para López. El portero Silva se adelanta para detener el balón.

12' Racing Club traslada el balón de un lugar a otro. Curioso planteamiento poco ofensivo de Vasco.

11' El portero Silva recibe atención médica. Continuará en el partido.

10' Falta de Lautaro Martínez (Racing) cuando luchaba la pelota. El defensa Werley y el portero Silva quedan golpeados.

09' Vasco presiona la salida de Racing en la mitad de la cancha. No quieren quedar mal parados.

08' Centro de Wagner (Vasco). Musso se cuelga del balón.

07' Toques cortos de Racing Club en el campo de Alianza Lima. Buscan espacios.

06' Rildo (Vasco) presiona la salida de Musso. El portero revienta el balón.

05' Partido friccionado en el inicio. Vasco tomando precauciones.

03' Ambos equipos estudiándose en los primeros minutos.

01' Inicia el partido, Vasco obligado a ganar.

- Los equipos ya están en el terreno de juego.

XI Vasco: 1-Silva; 22. Pikachu, 4-Werley, 25-Paulão, 6-Henrique, 5-Desabato, 7-Wellington, 20-Wagner, 8-T. Galhardo, 17-Rildo y 9-A. Ríos. DT: Zé Ricardo.

Vascão escalado para o decisivo jogo com o Racing! #VASxRAC #TimeDaVirada #MissãoLiberta2018 pic.twitter.com/QO8EdNIzvO

XI Racing Club: Musso; Saravia, Donatti, Sigali, Soto; Domínguez, González; Cardozo, Centurión; Martínez y López.

Racing llega a este partido con la moral en alto porque en Avellaneda ya le metió 4 goles al Vasco da Gama en una noche mágica, además robó un importante empate ante la Universidad de Chile y finalmente ganó con holgura a Cruzeiro en la primera fecha. Todo eso lo pone a ‘La academia’ en el primer lugar con 7 puntos en el grupo E.

‘El Chacho’ Coudet sabe muy bien que este partido a disputar acomoda todos los caminos para su clasificación, de hecho le garantiza jugar la próxima fase y hasta clasificar como primero si su carrera ascendente no tiene baches. Después de haberle dado descanso a su oncena titular, Racing tiene a todos sus jugadores descansados y listos para conocer acción en Brasil.

Por su parte el cuadro brasileño está último en el grupo E, contando solamente con 1 punto y viendo muy lejana su posibilidad de conocer clasificación, de caer derrotado en casa tiene que decirle adiós muy rápido al torneo continental más importante de la zona. No le alcanzaría ni siquiera para la Copa Sudamericana. Zé Ricardo (DT de Vasco) se jugará el todo por el todo para por lo menos tentar la tercera posición del grupo.

XI RACING: Musso; Saravia, Donatti, Sigali, Soto; González, Domínguez, Cardozo; Centurión; López, Martínez.

DT - Eduardo Coudet.

IX VASCO: Silva; Pikachu, Paulo, Erazo, Henrique; Desábato, Martins, Evander, Wagner; Ríos y Riascos.

DT - Zé Ricardo.

Atenção, vascaínos! As gratuidades para a partida desta quinta-feira contra o Racing deverão ser retiradas nas bilheterias de São Januário até o próximo dia 25 de abril, das 10 à 17 horas. No dia do jogo não haverá entrega de gratuidade!

> https://t.co/v5sRmGkfGN pic.twitter.com/XKAXI2Z3hM