UFC: Ronda Rousey cae tres lugares en el último ranking

El nivel de Ronda Rousey en la UFC va decayendo poco a poco. Y es que la excampeona cayó tres posiciones en la última actualización del ranking de la empresa quedando en el cuarto puesto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Selección Peruana: la Sub 20 enfrentará amistoso ante Panamá antes del inicio del Sudamericano

Hace más de un año, Rousey perdió el título femenino de peso gallo frente a Holly Holm, de esa manera, 'la coleccionista de brazos' pasó a ser la retadora número uno por el título.

Pero lo peor no quedó ahí. Meses después, la peleadora estadounidense tuvo otro tropiezo, en esa ocasión fue ante Amanda Nunes, quien se encargó de noquearla en 48 segundos.

NO TE LO PIERDAS: FIFA The Best: Cristiano, Messi y Griezmann luchan por el último trofeo del 2016

En consecuencia de las caídas de los últimos rankings y derrotas, 'Rowdy' se complica con su objetivo de tener una nueva oportunidad por el título que portó hace un tiempo. Ronda declaró que iba analizar sobre su futuro. El retiro no se encuentra lejos.

EL DATO

En los Juegos Olímpicos de Pekin 2008, Rousey logró la medalla de bronce en yudo, convirtiéndose en la primera mujer estadounidense en conseguir una medalla olímpica.