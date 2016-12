Tras años de estar en el circuito, y doce semanas de su carrera en el número uno, la serbia Ana Ivanovic le dijo adiós al tenis. La campeona de Roland Garros decidió dar un paso al costado, luego de confesar que su estado físico no es el óptimo y, por ende, no puede participar en los torneos al nivel que desea.

De estar en el top de la WTA, Ivanovic tuvo una carrera de altibajos. Su pico de renidimiento lo logró en el 2008, cuando apenas con 20 años se ganó con merecimiento el título de Grand Slam en suelo de arcilla francés.

Sin embargo, la permanencia de Ana Ivanovic en el top ten nunca fue segura. Solo estuvo 12 semanas en el primer lugar y con el tiempo fue cayendo. Antes de su retiro ocupaba el puesto 63 y solo con 15 partidos ganados en el 2016.

“Solo puedo jugar si me encuentro por encima de mis expectativas y estándares. No puedo alargar esto, así que es tiempo de retirarme”, dijo la bella tenista de 29 años, quien ha sufrido una serie de lesiones que no le han permitido afiatarse como deseaba en el tenis femenino.