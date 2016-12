WWE presenta esta noche su último evento del año, el SmackDown Live. En esta oportunidad, la figura será el excampeón mundial John Cena, quien reaparece después de tiempo.¿Será que desea el título de AJ Styles?

Por su parte, AJ Styles expondrá el campeonato de la WWE ante Dolph Ziggler y Baron Corbin. La Triple Amenaza fue planteada días atrás por Daniel Bryan, por lo que veremos una buena lucha.

The Wyatt Family y Randy Orton también ponen en juego los cinturones en parejas en un sensacional Four Corners Elimination Match. Los rivales a vencer son: The Usos, American Alpha y Heath Slater y Rhyno.

Alexa Bliss y Becky Lynch, por su lado, también protagonizarán una pelea muy interesante por el título de mujeres. La primera fingió una lesión días atrás, pues ahora asumirá las consecuencias.