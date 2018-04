Cavaliers [09:02] Pacers VER EN VIVO ONLINE ESPN GRATIS | Punto a punto | Playoffs NBA | Juego 7

En vivo Cavaliers vs. Pacers:

PREVIA - Cavaliers vs. Pacers

Los Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers decidirán el último pase a las semifinales de la Conferencia Este de los playoffs de la NBA. Ambos se enfrentarán este domingo 29 de abril (12.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE ESPN y DirecTV) en el séptimo juego a disputarse en el Quicken Loans Arena, del estado de Ohio.

En el sexto partido, el escolta Victor Oladipo se olvidó de la mala decisión del árbitro que en el quinto partido no le concedió una canasta que podría haber sido decisiva, y así se convirtió en la gran figura que lideró a los Indiana Pacers a una victoria aplastante de 121-87 ante los Cleveland Cavaliers tras aportar un triple-doble de 28 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias.

El gran triunfo reivindicativo de los Indiana Pacers les permitió empatar a 3-3 la serie que disputan al mejor de siete y el último encuentro y decisivo se jugará en el Quicken Loans Arena, casa de los Cleveland Cavaliers.

El partido siempre estuvo en control de los Indiana Pacers que anularon el juego individual de LeBron James, acabó el encuentro con 22 tantos, cinco rebotes y siete asistencias, que nunca pudieron ser factor ganador de los actuales campeones de la Conferencia Este, sufrieron la peor derrota en playoffs de la NBA desde que el jugador estrella regresó a Cleveland Cavaliers para su segunda etapa.

Partidos NBA Cavaliers-Pacers

Game 1: Cavaliers [80-98] Pacers - domingo 15 de abril.

Game 2: Cavaliers [100-97] Pacers - miércoles 18 de abril.

Game 3: Pacers [92-90] Cavaliers - viernes 20 de abril.

Game 4. Pacers [104-100] Cavaliers - domingo 22 de abril.

Game 5: Cavaliers [98-95] Pacers - miércoles 25 de abril.

Game 6: Pacers [121-87] Cavaliers - viernes 27 de abril.

Game 7: Cavaliers vs. Pacers - Hora: 12.00 p.m. (domingo 29 de abril)

HORARIO - NBA

Perú: 12.00 p.m.

Ecuador: 12.00 p.m.

Colombia: 12.00 p.m.

México: 12.00 p.m.

Estados Unidos: 12.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles - California): 10.00 a.m.

Estados Unidos (Texas): 12.00 p.m.

Estados Unidos (Boston - Massachusetts): 1.00 p.m.

Estados Unidos (New York): 1.00 p.m.

Argentina: 2.00 p.m.

Chile: 2.00 p.m.

España: 7.00 p.m.

Venezuela: 1.00 p.m.

Bolivia: 1.00 p.m.

Costa Rica: 11.00 a.m.

Nicaragua: 11.00 a.m.

Honduras: 11.00 a.m.

Uruguay: 3.00 p.m.

Paraguay: 12.00 p.m.

Brasil: 3.00 p.m.

Guía TV NBA

DirecTV: ESPN (Canal 621), ESPN 2 (Canal 625), ESPN 3 (Canal 626), NBA TV (644) y NBA League Pass (675).

DirecTV HD: ESPN (Canal 1620), ESPN + (Canal 1621), ESPN 2 (Canal 1623) y ESPN 3 (Canal 1026).

DirecTV Sports 2: Canal 612.

DirecTV - NBA TV: Canal 644 / Canal 677.

Movistar: ESPN 2 (Canal 506) y ESPN (Canal 504).

Movistar HD: ESPN 2 (Canal 741), ESPN (Canal 740) y ESPN + (Canal 743).

Claro: ESPN (Canal 64), ESPN 2 (Canal 65) y ESPN 3 (Canal 66).

Claro HD: ESPN HD (Canal 521), ESPN + (Canal 522), ESPN 2 (Canal 523) y ESPN (Canal 524).

TV: TNT

Live stream: TNTDrama.com o TNT App

NBA Network App