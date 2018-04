Laureles Deportivos: Linda Lecca molesta con autoridades por maltrato

El pasado 25 de abril Linda Lecca cumplió dos años de haber sido declarada campeona absoluta supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Y a pesar del tiempo transcurrido, el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte aún no le otorga los Laureles Deportivos que le corresponde por ley.

Linda Lecca se proclamó campeona mundial el 31 de mayo del 2014 al vencer a la brasileña Simone Da Silva. El logro de la pugilista trujillana llegó luego de las consagraciones de Kina Malpartida y Alberto Rossel, a quienes automáticamente le entregaron los Laureles Deportivos. A ella sin embargo le negaron la distinción alegando que lo suyo era un título interino, pese a que a "Chiquito" Rossel lo reconocieron siendo campeón interino minimosca.

"La verdad ya me cansé de pedir algo que me corresponde, algo que me gané en el ring, pero ya queda en las autoridades el tema. Es injusto, pues me negaron los Laureles Deportivos por ser campeona interina, sin embargo cumplí dos años como campeona absoluta y no hubo ningún cambio", sostiene Linda Lecca, quien se alista para subir al ring el próximo 19 de mayo junto a la mexicana Maribel Ramírez.

En la pelea ante la mexicana Maribel Ramírez, a realizarse en el Mall del Sur en San Juan de Miraflores, Linda Lecca pondrá en juego por sexta vez su corona mundial. "Yo solo quiero darle una alegría al país y ojalá que los triunfos del deporte peruano continúen luego con la selección en el Mundial de Rusia", aseguró la trujillana.

EL DATO

El Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte es el organismo que da el visto bueno para la entrega de los Laureles Deportivo. Uno de sus miembros es la ex nadadora Rosario "Choco" De Vivanco.