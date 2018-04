The Undertaker vs. Rusev EN VIVO ONLINE: hora y canal por WWE Greatest Royal Rumble

PREVIA:

The Undertaker saldrá de "su ataúd" una vez más para enfrentarse a Rusev este viernes 27 de abril (hora peruana / EN VIVO / Canal: FOX Action) en el cuadrilátero del King Abdullah Sports City, de Arabia Saudita, lugar donde se desarrollará el WWE Greatest Royal Rumble.

Como se recuerda, The Undertaker reapareció en el pasado WrestleMania 34 para vencer a John Cena en menos de cinco minutos. A sus 53 años, el luchador conocido como 'The Deadman' ('El Hombre Muerto') espera salir victorioso ante Rusev en el Greatest Royal Rumble a pocos meses de anunciar su retiro definitivo de la WWE.

En un principio, se esperaba que Chris Jericho tomo el puesto de Rusev, ya que su esposa Lana trató de evitar el enfrentamiento. Sin embargo, la WWE confirmó al 'Ogro búlgaro' como rival de The Undertaker. Será la primera vez que 'El Enterrador' luche en Arabia Saudita y espera no decepcionar al público en este Greatest Royal Rumble.

En el Greatest Royal Rumble, la WWE ha anunciado la participación de 50 luchadores en un combate similar al prestigioso Royal Rumble. ¿Será la última pelea de The Undertaker?

Horario KickOFF

Perú (Lima): 10.00 a.m.

España: 5.00 p.m.

Uruguay (Montevideo): 12.00 p.m.

Chile (Santiago): 12:00 p.m.

Argentina (Buenos Aires): 12.00 p.m.

Estados Unidos: 11.00 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 8.00 a.m.

México (México DF): 10. 00 a.m.

Nicaragua: 10.00 a.m.

Honduras: 10.00 a.m.

Guatemala: 10.00 a.m.

Colombia (Bogotá): 10.00 a.m.

Venezuela (Caracas): 11.00 a.m.

Bolivia (La Paz): 11.00 a.m.

Puerto Rico: 11.00 a.m.

Brasil: 1.00 p.m.

Horario Greatest Royal Rumble

Perú (Lima): 11.00 a.m.

España: 6.00 p.m.

Uruguay (Montevideo): 1.00 p.m.

Chile (Santiago): 1:00 p.m.

Argentina (Buenos Aires): 1.00 p.m.

Estados Unidos: 12.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 9.00 a.m.

México (México DF): 11. 00 a.m.

Nicaragua: 11.00 a.m.

Honduras: 11.00 a.m.

Guatemala: 11.00 a.m.

Colombia (Bogotá): 11.00 a.m.

Venezuela (Caracas): 12.00 p.m.

Bolivia (La Paz): 12.00 p.m.

Puerto Rico: 12.00 p.m.

Brasil: 2.00 p.m.

CARTELERA - GREATEST ROYAL RUMBLE

Combates Greatest Royal Rumble

Kurt Angle vs. Daniel Bryan vs. Braun Strowman vs. Kane vs. Big Show vs. Bray Wyatt vs. Apollo vs. Titus O'Neil vs. Elias vs. Goldust vs. Baron Corbin vs. Big E vs. Kofi Kingston vs. Xavier Woods vs. Shelton Benjamin vs. Chad Gable vs. Sin Cara vs. Mojo Rawley vs. Dolph Ziggler vs. Chris Jericho vs. Rey Mysterio vs. The Great Khali vs. Shane McMahon vs. Kevin Owens vs. Mark Henry vs. Randy Orton y otros 24 participantes por anunciar.

Combate con ataúdes

The Undertaker vs. Rusev

Combate en jaula por el Campeonato Universal

Brock Lesnar (c) vs. Roman Reigns

Campeonato de WWE

AJ Styles (c) vs. Shinsuke Nakamura

Combate de escaleras por el Campeonato Intercontinental

Seth Rollins (c) vs. The Miz vs. Finn Bálor vs. Samoa Joe

Campeonato en Parejas de RAW

The Bar (Cesaro y Sheamus) vs. "Woken" Matt Hardy y Bray Wyatt

Campeonato en Parejas de SmackDown Live

Bludgeon Brothers (Harper & Rowan) (c) vs. The Usos

Campeonato de Estados Unidos

Jeff Hardy (c) vs. Jinder Mahal

Campeonato Peso Crucero

Cedric Alexander (c) vs. Kalisto

Triple H vs. John Cena

Fox Action Latino

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

Fox Action HD

Movistar TV: canal 787 o 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 332, 333 y 623.

GUÍA TV - Greatest Royal Rumble

La transmisión del evento WWE Greatest Royal Rumble estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de WWE Greatest Royal Rumble en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (332 y 623).



Y como ya es una costumbre, WWE Network será otra opción fantástica para poder ver el Greatest Royal Rumble (2018) desde la computadora.

DATO: También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play)